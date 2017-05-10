مسلحون مجهولون يخطفون ضابط شرطة برتبة عقيد في العراق

المصدر: تكريت - إرم نيوز

أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين الأربعاء، عن اختطاف ضابط شرطة بارز في مدينة تكريت شمال بغداد.

وقال المصدر إن “مسلحين مجهولين يستقلون سيارتين، خطفوا العقيد إيهاب الدبس من شرطة تكريت في أثناء توجهه إلى مقر عمله في المدينة، واقتادوه إلى جهة مجهولة”.

وأشار المصدر إلى أن “السلطات الأمنية أغلقت جميع منافذ الخروج من المدينة، بحثا عن الفاعلين ولمنع خروج المسلحين منها”.

وتنشط في العاصمة العراقية بغداد، عصابات الخطف بشكل لافت، مستغلة الفوضى الأمنية والصراعات السياسية في البلاد؛ ما يثير قلق البغداديين من غياب قدرة الحكومة على منع هذه الظاهرة، رغم الملاحقات الأمنية المستمرة لتلك العصابات.

وتركز العصابات على اختطاف الأشخاص من مختلف الأعمار، بمن في ذلك الأطفال، ثم تطالب ذويهم بدفع فدية تصل إلى مبالغ كبيرة جداً، فضلاً عن دوافع أخرى طائفية للخطف، كما تشترك فيها النساء للإيقاع بالضحايا.

ولا يكاد يمر أسبوع، إلا وتعلن فيه السلطات الأمنية العراقية عن اعتقال عصابة للخطف في العاصمة أو محيطها، أو عن تحرير مختطفين.

ويرى المراقبون أن عصابات الخطف نشطت في بغداد أخيراً بشكل لافت، نتيجة ضعف أجهزة الأمن العراقية وانشغالها بتأمين طرق العاصمة الداخلية، خلال التظاهرات التي تخرج بين آونة وأخرى للمطالبة بالإصلاح السياسي.