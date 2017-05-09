دبلوماسي روسي يشرح سياسة بلاده في ليبيا القائمةعلى “جس النبض”

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

قال السفير الروسي في عمّان بوريس بولوتين، إن بلاده تقف على مسافة واحدة من الفرقاء الليبيين.

وأضاف بولوتين، ردًا على سؤال لـ” إرم نيوز” خلال حفل الاتحاد الأوروبي الذي أُقيم مساء اليوم الثلاثاء في نادي الملك حسين في العاصمة الأردنية: “سياستنا تقوم على التواصل مع كل الأطراف وجس النبض، ففي ليبيا توجد أكثر من سلطة واحدة ونحن نحاول أن نجد فرصًا لحل الأزمة وتقريب وجهات النظر”.

ونفى السفير الروسي، تقديم بلاده أي دعم لقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، مؤكداً التزام بلاده بقرار مجلس الأمن فرض حظر على تصدير السلاح إلى ليبيا.

يشار إلى أن وفدًا روسيًا برئاسة نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلادمير بوتين، ميخائيل بوجدانوف، زار طرابلس مؤخرًا والتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، كما استقبلت موسكو قبل فترة عددًا من قيادات قوات البنيان المرصوص.