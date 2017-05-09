حقل البيضاء النفطي الليبي يستأنف الإنتاج بعد توقف دام 4 سنوات

المصدر: بنغازي - إرم نيوز

أعلن متحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط “أجوكو”، أن حقل البيضاء النفطي الواقع شرق ليبيا، استأنف الإنتاج، اليوم الثلاثاء، بعد 4 سنوات من التوقف، وأنه يضخ 10 آلاف برميل يوميا.

وقال المتحدث باسم “أجوكو” عمران الزوي، إن “حقل البيضاء كان ينتج 14 ألف برميل يوميا قبل توقف الإنتاج، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والحصار المفروض على الصادرات وتضرر البنية التحتية”.

وأوضح الزاوي أنه “من المتوقع أن يجرى تصدير 60 ألف برميل من النفط، مخزنة في صهاريج بحقل البيضاء في الوقت الحالي نظرا لأن الحقل بدأ في ضخ النفط مجددا”.

وأضاف الزوي أن “أجوكو” الشركة التي تتخذ من شرق البلاد مقرا لها، والتابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، تصدر النفط بشكل طبيعي عبر ميناءي الحريقة والزويتينة.