استقالة مفاجئة لرئيس هيئة الانتخابات في تونس‎

المصدر: تونس - إرم نيوز

أعلن شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، بالإضافة إلى عضوين آخرين، إثر خلاف داخل مجلس الهيئة.

وقال صرصار، في مؤتمر صحفي، عقده بمقر الهيئة: “استقلنا بعد أن تأكدنا أن الخلاف داخل مجلس الهيئة لم يعد يتعلق بـطرق العمل، بل أصبح يمس المبادئ التي تأسست عليها الهيئة”، دون تفاصيل.

وبيّن صرصار، أن المستقيلين سيتقدمون بطلب الاستقالة وفق الإجراءات القانونية في وقت لاحق، فيما لم يفصح عن أسماء العضوين الذين يعتزمان الاستقالة.

وطلب رئيس الهيئة المستقيل، من مجلس نواب الشعب “تعويض المستقيلين”، دون مزيد من التوضيح عن طبيعة التعويض.

وقال مصدر مقرب من الهيئة (طلب عدم نشر اسمه)، في تصريحات للأناضول، إن “صرصار تعرّض لضغوطات تخص نزاهة عمل الهيئة” من أطراف لم يسمها.

والهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة دستورية مكلفة بالإشراف على الانتخابات العامة في تونس.

وتأتي الاستقالة في وقت تستعد فيه البلاد لإجراء الانتخابات البلدية في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وحظيت هيئة الانتخابات وشفيق صرصار بإشادة دولية إثر تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.