رئيس الأركان الأمريكي يصل إسرائيل لإجراء محادثات حول سوريا وداعش

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

وصل رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي جوزيف دانفورد، مساء الإثنين، إلى تل أبيب، في زيارة تستغرق يومين، لإجراء محادثات بشأن سوريا وتنظيم داعش .

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”(خاصة)، أن “دانفورد سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع في حكومته أفيغدور ليبرمان، وسيجري معهما محادثات تتعلق بسوريا وتنظيم داعش”.

وأشارت الصحيفة في موقعها الالكتروني، إلى أن “دانفورد سيجري محادثات مع قادة عسكريين في الجيش الإسرائيلي أيضًا”.

وتعتبر هذه الزيارة الثالثة لدانفورد إلى إسرائيل، منذ توليه منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول 2015.