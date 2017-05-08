6 قتلى بانفجار سيارة مفخخة قرب القصر الرئاسي في مقديشو

المصدر: مقديشو- إرم نيوز

قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب عشرة آخرون بعد ظهر الاثنين في اعتداء بوساطة سيارة مفخخة في مقديشو، تبنته حركة الشباب الصومالية، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.

وانفجرت السيارة المفخخة على مسافة قريبة من مقهى إيطالي يقع في شارع مكتظ وسط العاصمة الصومالية يؤدي إلى القصر الرئاسي.

وقال الشرطي محمد عبدالله الموجود في المكان “حتى الآن أحصينا ستة قتلى جراء الانفجار هم مدنيون. السيارة المفخخة انفجرت قرب مقهى إيطالي”.

وأورد الشاهد عبد القادر عيسى أن “الانفجار كان قويا جدا وكان عدد كبير من الأشخاص في المكان حيث وقع. شاهدت العديد من القتلى والجرحى”.

وأعلنت حركة الشباب المتطرفة، التابعة لتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الاعتداء في بيان نشر على موقع إلكتروني عادة ما يبث رسائل الحركة.

وأشار البيان إلى أن “مقاتلي الشباب شنوا هجوما بسيارة مفخخة استهدف عناصر من القوات الأمنية والجيش وأجهزة الهجرة” الذي يواظبون على الحضور إلى المقهى.

ولفت إلى أن ضابطا رفيعا قتل في التفجير، إلا أنه لم يكن ممكنا تأكيد المعلومة من مصدر مستقل.