مرة أخرى.. وزير خارجية الوفاق: المشير حفتر هو قائد الجيش الليبي

المصدر: الجزائر – إرم نيوز

أقر وزير خارجية حكومة الوفاق، محمد سيالة، مرة ثانية، بأن المشير خليفة حفتر هو قائد الجيش الليبي.

وقال سيالة، ردًا على سؤال في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المبعوث الدولي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، ووزير الخارجية الجزائري في الجزائر، على هامش اجتماع دول الجوار الليبي: “المشير حفتر قائد عام للجيش الليبي رسميًا بقرار من مجلس النواب المنتخب ولا غبار على هذا الكلام”.

يشار إلى أن الوزير سيالة كان صرح قبل أشهر لـ”إرم نيوز” بأن حفتر هو قائد الجيش الليبي، ثم عاد وتراجع عن ذلك بضغط من رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي.