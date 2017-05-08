عقيلة صالح يدعو العاهل المغربي للسعي في رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي

المصدر: وكالات - إرم نيوز

دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الاثنين، العاهل المغربي محمد السادس، إلى العمل من أجل رفع الحظر الأممي عن تسليح القوات الليبية بقيادة خليفة حفتر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده صالح، في العاصمة المغربية الرباط، عقب مباحثات أجراها مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة.

وقال صالح، إن “الجيش بقيادة خليفة حفتر يساهم في محاربة الإرهاب في جميع مناطق البلاد، بإمكانيات محدودة، رغم حظر التسليح المفروض عليه وإن دعم المغرب سيساهم في إيجاد حل للملف الليبي”.

من جانب آخر، اعتبر صالح أن اتفاق الصخيرات شكل إطارا سياسيا لحل الأزمة الليبية، لكنه يستدعي إدخال بعض التعديلات عليه.

من جهته، دعا وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، الأطراف الليبية إلى العمل في إطار من التوافق لتغليب مصلحة الشعب ووحدته ولإيجاد حل سياسي للأزمة.

وأضاف بوريطة أن بلاده ساهمت في إبرام الاتفاق السياسي في الصخيرات، ويجب أن يطور حتى ينعكس على الواقع الليبي.

وفي وقت سابق اليوم، وصل عقيلة صالح إلى المغرب، في زيارة تستمر يومين، بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، لحبيب المالكي.

وكانت أطراف النزاع الليبية وقعت وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق) باعتباره هيئة تشريعية.