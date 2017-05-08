بالفيديو.. نساء ورجال عراقيون يتناوبون لحراسة قريتهم من مقاتلي داعش

المصدر: بغداد- إرم نيوز

يتناوب رجال ونساء قرية “حجي علي” بمحافظة نينوى في العراق، على حراسة منازلهم على مدار 24 ساعة من مسلحي تنظيم داعش.

ويؤكد سكان القرية، أنّ مسلحي داعش حاولوا عدة مرات التسلل إلى مناطقهم وتنفيذ عمليات ضد عناصر الجيش والشرطة.

ويحرس الرجال قريتهم في ساعات النهار، فيما تتولى النساء المهمة في الليل.

وقالت نزاهة درويش البالغة من العمر65 عامًا: “ببنادقنا القديمة هذه نحاول حماية أنفسنا من تنظيم داعش الإرهابي”، بحسب الأناضول.

وتعد قرية حجي علي، قريبة من قضاء الحويجة الذي يسيطر عليه داعش، حيث تفصل بينهما مسافة 70 كم.

وتشن القوات العراقية منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حملة عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل، وهي آخر المعاقل الكبيرة لداعش في العراق.

وستبدأ القوات العراقية فور الانتهاء من استعادة الموصل، بهجمات على المعاقل الأصغر للتنظيم شمالي وغربي البلاد بينها الحويجة.