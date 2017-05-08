الجيش الليبي يسيطر على ميناء بنغازي الرئيسي 

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

أعلن الجيش الوطني الليبي، السيطرة على ميناء بنغازي الرئيسي، إثر عملية عسكرية، تم إطلاقها اليوم الإثنين، لتحرير آخر المعاقل التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، فيما انفجرت سيارة مفخخة بمجموعة من المتطرفين أثناء تفخيخها بالقرب من مسجد المدينة المنورة بالصابري.

وقال مصدر عسكري لـ”إرم نيوز” إن السيارة انفجرت بمجموعة من المتطرفين أثناء تفخيخها بالقرب من مسجد المدينة المنورة بحي الصابري، دون وقوع إصابات في أفراد الجيش الليبي.

وفي سياق متصل، أكد رياض الشهيبي، مدير مكتب الإعلام للقوات الخاصة، في الجيش الوطني الليبي، السيطرة على الميناء الاستراتيجي.

وقال مصدر عسكري لـ “إرم نيوز”، إن جنديين قتلا أثناء معارك اليوم وهما الجندي إبراهيم سعد غريب العرفي من القوات الخاصة “صاعقة” والجندي محمد بن يزه من القوات البحرية.

وقالت مصادر عسكرية أخرى، إن مواقع جديدة تمت السيطرة عليها كالشركة التموينية في منطقة اللثامة والسوق البلدي وعدة أماكن أخرى.

وتهدف العملية إلى السيطرة على محوري الصابري وسوق الحوت اللذين يقعان على ساحل المدينة التي يتواجد بها ميناء بنغازي التجاري المغلق منذ سيطرة مجلس شورى بنغازي عليه في 2014.