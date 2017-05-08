بدء أول عملية إجلاء لمقاتلي الفصائل المعارضة من حي برزة في دمشق

المصدر: وكالات- إرم نيوز

قال التلفزيون السوري الموالي لحكومة النظام‎، إن أول عملية إجلاء لمقاتلي الفصائل المعارضة من حي برزة في دمشق بدأت اليوم الاثنين.

ووصلت عدد من الحافلات وسيارات الإسعاف إلى مدخل حي برزة الدمشقي شمال شرق العاصمة دمشق صباح اليوم، لنقل مسلحي المعارضة وعائلاتهم إلى محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وقال مصدر مقرب من لجنة التفاوض “إن أكثر من 2000 شخص بينهم حوالي 600 مسلح من حي برزة قاموا بتسجيل أسمائهم صباح اليوم تمهيدًا لنقلهم إلى محافظة إدلب”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن “المسلحين قاموا بتسليم أسلحتهم الثقيلة للجيش السوري”.

وكشف المصدر عن أن عملية نقل مسلحي حي برزة ومخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق وعائلاتهم “سوف تتم على مرحلتين: الأولى تتضمن خروج الدفعة الأولى اليوم، وخلال الأيام القادمة سوف يتم خروج المسلحين من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب العاصمة دمشق وهذه سوف تكون المرحلة الثانية”.

إلى ذلك، قال مصدر في المعارضة السورية إن “لجنة مدنية وعسكرية توصلت لاتفاق مع قوات النظام للخروج من حي برزة باتجاه الشمال السوري، حيث سيتم نقل الأهالي والمقاتلين على دفعات تكون الدفعة الأولى نحو 1000 شخص وبعدها نحو 7 دفعات ليكون إجمالي المهجرين نحو 8 آلاف من المدنيين والعسكريين، إلى محافظة إدلب، فيما سينقل المقاتلون من أصول كردية وغيرهم إلى مدينة جرابلس بحلب”.

وسيطرت فصائل المعارضة السورية المسلحة على حي برزة منذ نهاية عام 2012 وفشلت القوات الحكومية والمسلحون الموالون لها في استعادة السيطرة على الحي الذي يعتبر بوابة الغوطة الشرقية من الجهة الشمالية، حيث يلاصق حي القابون الدمشقي الذي يمتد إلى منطقة العباسيين وأطراف مزارع حرستا ودوما.