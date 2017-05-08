فيديو لضابط يصفي “داعشي” في بنغازي يحرج الجيش الليبي

المصدر: خالد أبو الخير- إرم نيوز

وضع فيديو جديد جرى نشره أمس الأحد على مواقع التواصل، قيادة الجيش الوطني الليبي في موقف محرج، كونه أظهر قائدًا ميدانيًا في الجيش الوطني يُقدم على تصفية “داعشي” جزائري، دون محاكمة.

وأظهر الفيديو الذي اطلعت “إرم نيوز” عليه، قيام النقيب محمود الورفلي، آمر محاور الصاعقة، بتصفية “داعشي” جزائري ألقي القبض عليه بمحور الصابري أثناء محاولته تجهيز سيارة مفخخة، وجرى تسليمه إلى النقيب الورفلي الذي أقدم على إعدامه، على الفور.

وردد الورفلي بيت الشعر: “وأطعن برمح الحق كل معاندٍ لله در الفارس الطعّانِ. واحمل بسيف الصدق حملة مخلص.. متجردًا لله غير جبان” قبل أن يطلق 3 رصاصات على “الداعشي” الجزائري ويرديه قتيلاً.

واعترف “الداعشي” في فيديو آخر أنه جزائري الجنسية انتمى إلى تنظيم “داعش” في مدينته القريبة من وهران، وأرسل الى ليبيا للجهاد. حسب قوله.

وكانت قيادة الجيش الوطني اعتبرت في أعقاب تصاعد الاتهامات بارتكاب انتهاكات، أنها تصرفات فردية، ووعدت بإيقافها.