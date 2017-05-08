معارضون سوريون: إيران تعادي التوافق الوطني (فيديو)

المصدر: أحمد عثمان – إرم نيوز

قال معارضون سوريون إن إيران تعادي التوافق الوطني السوري، مطالبين بطرد كل الميليشيات التي أرسلتها طهران إلى البلاد.

جاء ذلك في أعقاب ملتقى تشاوري لقوى المعارضة الوطنية الديمقراطية عُقد في العاصمة المصرية القاهرة، اتفق خلاله المجتمعون -للمرة الأولى- على عدة بنود من بينها “ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد، يضمن حقوق وواجبات الشعب السوري وتشارك في صياغته كل القوى الوطنية”.

وأكد الناطق الرسمي باسم تيار الغد السوري، منذر أقبيق، على أن “الحل السياسي موجود في القرارات الأممية الهادفة إلى تحقيق الانتقال السياسي بحسب بيان جنيف، وذلك من خلال فترة انتقالية ودستور جديد وانتخابات حرة ونزيهة”.

ودعا أقبيق في حديث لـ”إرم نيوز”، الأطراف المقاتلة إلى “وقف الحرب دون شروط مسبقة، والذهاب إلى طاولة الحوار وطرد كافة التنظيمات والميليشيات الأجنبية التي أرسلتها إيران لتعبث في الأراضي السورية”، لافتًا إلى أن “النظام لا يريد الحل السياسي حتى لا يفقد جزءًا من السلطة”.

من جهته، رأى ممثل الكتلة السورية الديمقراطية سمير هواش، أن “الحل السياسي يجب أن يكون من الداخل السوري لا أن يفرض من الخارج، لاتخاذ موقف موحد بين أطياف المعارضة الوطنية بدعم الحل السياسي”.

وقال هواش لـ”إرم نيوز” إن “وقف القتال في سوريا أهم من بقاء الأسد أو رحيله”، منوهًا إلى أن “سبب استمرار القتال هو تمسك الطرفين المتقاتلين بسياسة اللاءات المتمثلة بلا حل بدون الأسد، ولا حل بوجود الأسد”.

أما المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية حسن عبد العظيم، اعتبر أن “اجتماع القاهرة يشكل بداية للقاء تشاوري بين القوى الديمقراطية والتمسك بالحل السياسي، فضلًا عن أنه يؤسس لانطلاقة إلى عقد مؤتمر إنقاذ وطني لكل القوى المعارضة، بحيث يوحد رؤيتها ومطالبها ويعزز فرص الحل السياسي في جنيف”.