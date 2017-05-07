قادة الدول العربية يهنئون ماكرون على فوزه بالرئاسة

المصدر: عواصم- وكالات

هنأ عدد من قادة الدول العربية إيمانويل ماكرون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في فرنسا، معربين عن تطلعلهم لتطوير العلاقات بين بلدانهم وفرنسا خلال الفترة القادمة.

وبعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لماكرون بمناسبة انتخابه، معربا باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، للرئيس الفرنسي ولشعب الجمهورية الفرنسية، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وفي الإمارات العربية المتحدة، بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة الرئيس إيمانويل ماكرون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، معربا عن “تمنياته للرئيس ماكرون بدوام التوفيق والسداد وللشعب الفرنسي الصديق التقدم والازدهار”. حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وحسب الوكالة، بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كما بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة لماكرون، أعرب فيها باسمه واسم حكومة وشعب دولة الكويت عن خالص تهانيه بمناسبة نيله ثقة الشعب الفرنسي بانتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية .

كما هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، ماكرون بفوزه بالانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وأكد السيسي، في بيان نشرته الرئاسة المصرية “على عمق وقوة العلاقات المصرية الفرنسية”، معربا عن تطلعه للعمل مع الرئيس المُنتخب لتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين.

بدوره، بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى ماكرون، أعرب فيها عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه الرئاسية لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الفرنسي ، نحو مزيد من التقدم والرقي والازدهار.

وهنأ العاهل المغربي محمد السادس، “إيمانويل ماكرون” بفوزه بالانتخابات الرئاسية، في رسالة بعث بها، ونشرتها وكالة المغرب الرسمية.

وفي السياق ذاته، هنأ الرّئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الأحد، ماكرون، معربا عن تمنياته له بالنجاح في مهام منصبه الجديد.

ودعا السبسي، في رسالة وجهها إلى ماكرون ونشرتها صفحة رئاسة الجمهورية التونسية على “فيسبوك”، إلى دعم الحوار السياسي بين البلدين في مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.