نتنياهو يستخدم ورقة وسلة مهملات للرد على وثيقة حماس

المصدر: القدس المحتلة– إرم نيوز

ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل رمزي وثيقة نشرتها حركة حماس الأسبوع الماضي تشير على ما يبدو إلى تخفيف في موقفها تجاه إسرائيل في سلة مهملات.

وقالت حماس في وثيقة نشرتها يوم الاثنين الماضي إنها تخلت عن دعوتها منذ فترة طويلة لتدمير إسرائيل ولكنها قالت إنها مازالت ترفض الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود وتدعم “المقاومة المسلحة”. وقالت الحكومة الإسرائيلية إن هذه الوثيقة تهدف إلى خداع العالم بأن حماس أصبحت أكثر اعتدالا. وقال نتنياهو في شريط مصور استغرق 97 ثانية وبُث على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد إن وسائل الإعلام خُدعت بهذه “الأنباء المزيفة”.

وأضاف نتنياهو الذي كان جالسا إلى مكتبه في الوقت الذي كانت فيه موسيقى صاخبة تدور في الخلفية إن حماس في “وثيقة الكراهية” “تكذب على العالم”. ثم سحب سلة مهملات وقام بطي الوثيقة على شكل كرة وألقى بها.

وقال “وثيقة حماس الجديدة تقول إن إسرائيل ليس لها حق في الوجود وتقول إن كل شبر من أرضنا يعود للفلسطينيين وتقول إنه لا يوجد حل مقبول سوى إزالة إسرائيل ..إنهم يريدون استخدام دولتهم لتدمير دولتنا.”