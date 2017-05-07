حماس تعلن أسماء 8 من أعضاء مكتبها السياسي الجديد

المصدر: غزة – إرم نيوز

أعلنت حركة حماس اليوم الأحد، أسماء ثمانية من أعضاء مكتبها السياسي الجديد في انتخاباتها الداخلية وتحفظت على نشر بقية أعضاء المكتب الذي يعدُّ أعلى هيئة قيادية عليا.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إنها أنهت كل مراحل الانتخابات لمؤسساتها داخل فلسطين وخارجها “في ظل معاني الأخوة المتينة والمسؤولية الرّاسخة وفي أجواء من التوافق” عقب اجتماع لمجلس الشورى العام للحركة.

وذكرت الحركة، أنه تم خلال الاجتماع انتخاب إسماعيل هنية رئيساً للمكتب السياسي خلفًا لخالد مشعل، “حيث حاز على ثقة إخوانه في مجلس الشورى، مؤكّدين على اصطفافهم خلفه في تحمّل المسؤولية لتحقيق تطلّعات شعبنا في التحرير والعودة”.

وبحسب بيان حماس، فإنها انتخبت أعضاء المكتب السياسي العام، ومن أبرزهم: موسى أبو مرزوق وصالح العاروري ومحمد نزال وماهر عبيد وعزت الرشق (يقيمون في الخارج)، ويحيى السنوار وخليل الحيّة وفتحي حماد (يقيمون في قطاع غزة).

ولم يتضمن البيان تحديد عدد أعضاء المكتب السياسي للحركة، علما بأنها عادة ما تتكتم على تحديد هوية قادتها في المناصب القيادية خاصة في الضفة الغربية خشية ملاحقتهم من إسرائيل.

وكان مشعل الذي شغل منصب رئاسة المكتب السياسي لحماس منذ العام 1996 أعلن أمس انتخاب هنية خلفًا له.