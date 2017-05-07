تصريحات مثيرة لوزير تونسي تهدد بخلق أزمة مع الجزائر

المصدر: محمد رجب - إرم نيوز

أثار وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي رياض المؤخر، جدلًا وغضبًا واسعين في بلده والجزائر، على خلفية تصريحات له وصف فيها الأخيرة بالبلد “الشيوعي”، وليبيا بالبلد “المخيف”.

وجاءت تصريحات المؤخر على هامش ملتقى دولي عُقد مؤخرًا في العاصمة الإيطالية روما.

وعلى إثر ذلك، طالبت قناة “الشروق” الجزائرية، اليوم الأحد، الحكومة التونسية، بإقالة المؤخر، واصفة تصريحاته بـ”الخطيئة”.

وأشارت القناة إلى أن تصريحات الوزير المؤخر “أثارت غضب التونسيين قبل الجزائريين، فتعالت الأصوات المطالبة بإقالته خشية إلحاقه الضرر بالعلاقات التونسية الجزائرية والليبية، وإن لم يحدث فيعني ذلك بمثابة رفع القلم عن شخصية تدعى مجازًا وزيرًا”.

من جهتها، استنكرت الأحزاب التونسية تصريحات رياض المؤخر، وعبرت حركة النهضة وحزب نداء تونس عن “استنكارهما الشديد لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة في حق العلاقات الأخوية المتينة بين تونس وجارتيها الشقيقتين”.

وأكد الحزبان على أن “العلاقات بين تونس وليبيا والجزائر أكبر من أن تهزها مثل هذه التصريحات المجانبة لحقائق الجغرافيا والتاريخ والمستقبل المشترك”.

بدوره، اعتبر الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي بوعلي المباركي، أن “تصريحات المؤخر حول الجزائر وليبيا لا يمكن أن تصدر عن مسؤول حكومي”، مشيرًا إلى أن علاقات بلده مع الجزائر “تاريخية وعميقة ولا يمكن أن يقبل الاتحاد بالمساس بها وكذلك الشأن بالنسبة لليبيا”.

وقال رياض المؤخر خلال مشاركته في ندوة “تونس أمل المتوسط”، في روما، وفق ما تناقلته وسائل إعلام تونسية وجزائرية: “عندما يطرح عليّ السؤال أين تقع تونس، فإنني أفضل أن أقول إنها تقع جنوب إيطاليا وليس بجانب الجزائر وليبيا. فالجزائر دولة اشتراكية شيوعية وليبيا بلد مخيف”.