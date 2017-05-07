مقتل 7 أكراد بهجوم شنه “داعش” على موقع للبيشمركة بكركوك‎

المصدر: وكالات - إرم نيوز

قال مصدر عسكري، اليوم الأحد، إن عنصرين من قوات البيشمركة قتلا وأصيب آخرون، بينما قتل 5 عناصر من تنظيم “داعش”، بعد هجومهم على موقع عسكري شمال غربي محافظة كركوك.

وأفاد النقيب كامران محمود بأن 5 “انتحاريين” من تنظيم “داعش” هاجموا صباح اليوم قاعدة “كيوان” شمال غربي محافظة كركوك، وحاولوا اقتحام الموقع العسكري، لكن القوات العراقية اشتبكت معهم وتمكنت من قتل 4 انتحاريين على أسوار الموقع العسكري.

وأوضح محمود أن “انتحارياً خامساً تمكن من اقتحام الموقع العسكري وتفجير نفسه، مما أدى إلى مقتل عنصرين من البيشمركة، وإصابة 8 آخرين بجروح مختلفة”.

ولفت إلى أن “تعزيزات عسكرية كبيرة، وصلت إلى المنطقة وبدأت بالانتشار بمحيط الموقع العسكري تحسبًا لهجمات أخرى”، موضحاً أن “داعش” ما يزال يسيطر على قضاء “الحويجة”، وناحيتي “الرياض” و”الزاب” بالمحافظة.

وشن مسلحو “داعش” على مدى الأشهر الماضية هجمات عنيفة انطلاقاً من قضاء “الحويجة” على كركوك ومحافظة ديالى، وتطالب كركوك الحكومة الاتحادية في بغداد بتنفيذ عملية عسكرية لتحرير “الحويجة” من سيطرة التنظيم.