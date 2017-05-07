الجربا: إزاحة الأسد الشرط الوحيد لاستكمال المفاوضات (فيديو إرم)

المصدر: أحمد عثمان - إرم نيوز

قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية، أحمد الجربا، إن الشرط الوحيد لدى قوى المعارضة لاستكمال أي مفاوضات لحل الأزمة السورية، هو عدم الإبقاء على بشار الأسد في المرحلة المقبلة.

واعتبر الجربا في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، خلال مشاركته في المؤتمر التشاوري للأحزاب المعارضة السورية في القاهرة، أن “هذا الطلب عادل جدًا، وعندما يتحقق ستنفذ بنود مؤتمر جنيف الذي يهدف إلى مشاركة النظام والمعارضة في وضع برنامج سياسي انتقالي”.

وأضاف، أن “الاستبداد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، والتنظيمات الإرهابية الموجودة حاليًا تمثل الخطر الأكبر على سوريا أكثر من النظام الحالي”.

وتابع الجربا، أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة السورية، لذلك يجب أن تكون هناك جدية في المفاوضات بين الطرفين لإيجاد حل سلمي، ينهي هذا الصراع، لافتًا إلى أن المعارضة لديها رؤية واضحة لسوريا بعد النظام في أن تكون دولة ديمقراطية تعددية بعد إجراء انتخابات نزيهة، تحكم خلالها الأغلبية وتعارض الأقلية ويكون هناك مبدأ لتبادل السلطة.

وعن وجود تسريبات من مؤتمر الآستانة تفيد بأن هناك بنوداً منها عدم وجود خانة ديانة للرئيس، وأن تكون الكردية لغة ثانية في سوريا، علق الجربا قائلاً: “كل هذه شائعات وأخبار غير صحيحة وإنما مجرد اقتراحات من جانب بعض الأطراف، فلابد أولاً من صياغة دستور سوري محترم يتم الاستفتاء عليه”.