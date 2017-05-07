إنقاذ نحو 6 آلاف مهاجر خلال يومين في المتوسط

المصدر: وكالات – إرم نيوز

أُنقذ حوالى ستة آلاف مهاجر يومي الجمعة والسبت في المتوسط، في إطار نحو 40 عملية منسقة من قبل خفر السواحل الإيطاليين في روما.

وتم إنقاذ ما يقارب من ثلاثة آلاف مهاجر السبت من قبل سفن خفر السواحل، والبحرية الإيطالية ، ووكالة “فرونتكس” الأوروبية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات غير الحكومية، وفق ما أشار خفر السواحل في بيان.

وكان بعض هؤلاء المهاجرين وصل إلى إيطاليا، فيما لا يزال آخرون في الطريق، منهم 730 شخصا على متن سفينة “أكواريوس” التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، والمنتظر أن تصل الأحد إلى ريجيو دي كالابريا (جنوب).

والجمعة، سمحت نحو عشرين عملية إغاثة بإنقاذ ثلاثة آلاف شخص كانوا على متن قوارب مطاطية آتية من ليبيا ومتجهة إلى إيطاليا.

وأنقذ خفر السواحل الليبيون السبت نحو 170 مهاجرا كانوا يستقلون زورقا في البحر الأبيض المتوسط قبالة طرابلس، لكنهم فشلوا في انقاذ آخرين بسبب “نقص الإمكانات”.

أما الجمعة، فقد أنقذ صيادون ما مجموعه 371 مهاجرا لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا قبالة ساحل مدينة زوارة (غرب)، بحسب ما أفادت منظمة الهجرة الدولية.

وتفيد أرقام المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 24 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 بعد رحلة مضنية من ليبيا، مقارنة بـ18 ألفا وصلوا خلال الربع الأول من العام الماضي.