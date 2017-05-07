تجمع للضرب على الأواني في الحسيمة المغربية ضد “فساد الدولة”

المصدر: الرباط- إرم نيوز

شارك آلاف مساء السبت في منطقة الحسيمة في شمال المغرب في تجمع للضرب على الأواني، في شكل جديد من أشكال الاحتجاج في تلك المنطقة التي تشهد تظاهرات ضد الدولة منذ ستة أشهر.

وتشكلت مجموعات صغيرة في وقت مبكر من مساء السبت، وبدأت تجوب شوارع وسط المدينة مصدرة أصواتا عاليا بالضرب على الأواني وغيرها من أدوات المطبخ أمام المقاهي والمحال، قبل القيام بمسيرة داخل المدينة والتجمع في إحدى ساحاتها.

وندد المحتجون بـ”الدولة الفاسدة” ورددوا شعارات مثل “لا للعسكرة” و”لا للذل” و”كلنا ناصر”، في إشارة إلى قائد التحركات ناصر زفزافي، الذي خطب بالحاضرين في ما بعد.

وأقيم التجمع من دون وقوع حوادث، ولم يكن ظهور الشرطة ملحوظا.

وبدأت الاحتجاجات في الحسيمة بعد مقتل محسن فكري (30 عاما) في أواخر تشرين الأول/اكتوبر 2016 عندما علق في مطحنة شاحنة لنقل النفايات بينما كان يحاول على ما يبدو إنقاذ بضاعة له صادرتها الشرطة، من سمك ابو سيف المحظور صيده في المغرب في تلك الفترة من السنة.

وأثار ذلك موجة غضب عارمة في الحسيمة حيث خرج الآلاف في تظاهرات، لا تطالب بكشف ملابسات موته فحسب، بل للمطالبة أيضا بوظائف وبنى تحتية.