تكثيف العمليات العسكرية ضد داعش في الطبقة السورية

المصدر: دمشق- إرم نيوز

كثفت طائرات التحالف الدولي غاراتها ليلة السبت- الأحد على أحياء مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي التي يسيطر عليها تنظيم داعش بالتزامن مع معارك عنيفة وقصف مدفعي من قوات سوريا الديمقراطية .

وقال قائد عسكري من قوات سوريا الديمقراطية إن قواته ” تخوض أعنف المعارك مع مسلحي داعش مساء السبت في الحي الأول والحي الثالث في منطقة الطبقة الجديدة وأن أكثر من 11 عنصراً من تنظيم داعش قتلوا في الحي الأول الذي يشهد أعنف المعارك وسط إسناد جوي من طائرات التحالف، كما أصيب عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية “.

وأكد القائد العسكري أن مدينة الطبقة شهدت خلال الساعات 24 الماضية هدوء بسبب المفاوضات التي كان يقودها وجهاء من مدينة الطبقة مع عناصر داعش لخروجهم من المدينة .

وكانت طائرات التحالف الدولي استهدفت خطوط إمداد لداعش، حيث شنت تلك الطائرات غارة جوية استهدفت مزرعة الوفاء في بلدة هنيدة شرق مدينة الطبقة.