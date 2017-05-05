اشتباك بين قوات النظام والمعارضة السورية بعد سريان “خفض التصعيد”

المصدر: دمشق- إرم نيوز

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الحكومة اشتبكت مع مقاتلي المعارضة في محافظة حماة بشمال غرب سوريا بعد قليل من بدء سريان اتفاق خفض التصعيد الجمعة.

وأضاف المرصد ومقره بريطانيا أن الجانبين المتحاربين تبادلا القصف واشتبكا في قرية خاضعة لسيطرة المعارضة ومناطق مجاورة لريف حماة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الاتفاق دخل حيز التنفيذ في منتصف الليل وإن أول وأكبر المناطق الآمنة ستتضمن محافظة إدلب ومناطق في اللاذقية وحلب وحماة.

وفي إطار الجهود الرامية لإنجاح الاتفاق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزير ريكس تيلرسون تحدث عبر الهاتف مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الجمعة وناقشا جهود خفض أعمال العنف في سوريا والانتقال إلى الحل السياسي للحرب الأهلية.

وأضافت الوزارة “يتطلع وزير الخارجية الأمريكي إلى مزيد من اللقاءات مع وزير الخارجية الروسي لمناقشة أدوار الولايات المتحدة وروسيا في تخفيف حدة الصراع ودعم المحادثات في جنيف لدفع الحل السياسي”.