وفاة مفاجئة للرئيس الموريتاني الأسبق اعلي ولد محمد فال بأزمة قلبية

توفي مساء اليوم الجمعة بشكل مفاجئ الرئيس الموريتاني الأسبق اعلي ولد محمد فال، عن عمر ناهز 67 عاما، بعد أزمة قلبية ألمت به

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر من عائلة الرئيس الموريتاني السابق، أنه توفي بولاية تيرس زمور شمال البلاد.

وتولى ولد محمد فال رئاسة موريتانيا عام 2005، بعد الانقلاب العسكري الذي قاده المجلس العسكري الأعلى ضد الرئيس السابق معاوية ولد الطايع.

وتنحى ولد محمد فال عن السلطة بعد الانتخابات التي فاز بها الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، عام 2007.

وظهر ولد محمد فال الذي شغل منصب مدير الأمن لمدة 20 سنة، على الساحة السياسية كمعارض للنظام الحالي للرئيس محمد ولد عبد العزيز، وترشح للرئاسة في 2009، وأصبح أحد أعمدة رجال المعارضة الراديكالية في البلاد.