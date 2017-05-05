انتخاب نقيب جديد للصحفيين الأردنيين

المصدر: عمّان- إرم نيوز

فاز الصحفي راكان السعايدة بموقع نقيب الصحفيين الأردنيين في الأردن، بعد حصوله على 513 صوتا من أصل أصوات 842 مقترعًا ومقترعة أدلوا بأصواتهم اليوم الجمعة.

وقال السعايدة، بعد ظهور النتائج، إن المجلس الجديد سيعمل على انطلاقة جديدة لنقابة الصحفيين، وتعزيز العمل النقابي.

وأضاف السعايدة في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، إن المجلس “سوف يكون بداية جديدة في مسار النقابة وسوف نضيف على ما أنتجه الأوائل لتعزيز عمل نقابي يخدم الزملاء في الهيئة العامة”، مشيرًا إلى أن “الزملاء يعوّلون في الهيئة العامة على المجلس الجديد، وسيكون لهم ما يطمحون إليه”.

وأكد السعايدة على أن النقابة ستعمل على استعادة هيبتها، وبالتالي فرض احترامها الكامل و حضورها الوطني الوفي وسوف تعكس توجهات الزملاء والزميلات على التعامل مع كل الأطراف رسميًا وأهليًا.

وأضاف أن المجلس الجديد سوف “يرفع العبء عن الزملاء معنويًا وماديًا، وستكون النقابة قلعة يحتمون بها ويثقون أنها تقف إلى جانبهم وتسهر على مصالحهم”.

وكانت الهيئة العامة تحفظت على مناقشة التقريرين الإداري والمالي لمجلس نقابة الصحفيين، في اجتماع الهيئة قبل بدء الانتخابات، وحولتهما إلى المجلس الجديد.