بعد هجوم مباغت.. القوات العراقية تنتزع موطئ قدم من داعش شمال غرب الموصل

المصدر: بغداد - إرم نيوز

أعلنت مصادر أمنية، اليوم الجمعة، أن القوات العراقية توغلت في الموصل من جهة الشمال، خلال اليوم الثاني من هجوم جديد يهدف إلى تسريع وتيرة حملة مستمرة منذ نحو سبعة أشهر لطرد تنظيم داعش من المدينة.

وأظهرت صور التقطتها طائرة دون طيار تابعة للفرقة المدرعة التاسعة حلقت فوق ضاحية مشيرفة شمال غرب الموصل دفاعات قليلة للمتشددين على عكس أجزاء أخرى من الموصل حيث تسد العربات والحواجز المضادة للدبابات الشوارع.

وقال العميد الركن وليد خليفة نائب قائد الفرقة المدرعة التاسعة في حليلة الواقعة غربي مشيرفة ” أبرز ما واجهناه خلال هذه العملية محاولة عناصر التنظيم عرقلة تقدمنا بالعجلات المفخخة والحواجز”.

وأضاف أن قوات الفرقة قتلت نحو 30 متشددا ودمرت خمس عربات ملغومة.

ولعب الدعم الجوي الأمريكي دورا مهما في رصد العربات الملغومة وفي تجنب الأهداف التي يُحاصر فيها مدنيون.

وقال العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة إن المتشددين “لم يكن لديهم الوقت لإقامة حواجز والتقدم يسير على نحو جيد منذ أمس”.

وتسعى القوات العراقية عبر انتزاعها موطئ قدم بالمنطقة لفتح ممرات هروب لمئات الآلاف من المدنيين المحاصرين وراء خطوط داعش وبالتالي مساعدة القوات على التقدم.

في الأثناء تحاول الفرقة المدرعة التاسعة وقوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية الوصول إلى ضفة نهر الفرات من أجل استكمال تطويق مقاتلي داعش داخل المدينة القديمة.

ومن شأن تقدم هذه القوات أن يعين قوات جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية التي تتقدم بشق الأنفس من ناحية الجنوب.

يذكر أن ماتبقى من المتشددين يتحصنون حاليا في الطرف الشمالي الغربي من الموصل الذي يضم المدينة القديمة وجامع النوري الكبير الذي ترفرف راية التنظيم السوداء على مئذنته منذ يونيو حزيران 2014.