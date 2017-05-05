برلماني إيطالي: لا شرعية قبلية للسراج ومن الخطأ الاعتماد عليه

المصدر: خالد أبو الخير- إرم نيوز

قال برلماني إيطالي معارض، إن من الخطأ الاعتماد على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السرّاج، لأنه لا يملك سندًا اجتماعيًا.

وبين نائب رئيس مجلس النواب، لويجي دي مايو خلال مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الجمعة، أن الدول الغربية ذات المصالح النفطية في ليبيا، “لا تمتلك المصداقية الكافية للتوفيق بين القبائل والمجتمعات المحلية المختلفة في البلاد”.

واقترح النائب “عقد مؤتمر للسلام يشمل رؤساء البلديات والقبائل الليبية، وبوساطة دول دون فوائد، كبلدان أمريكا الجنوبية التي تنتمي إلى مجموعة آلبا (التحالف البوليفاري الذي يضم كوبا وفنزويلا)”.

وأضاف: “أن علينا أن نكف عن الاعتماد على السرّاج، باعتباره الشخص الذي يمكنه حلَّ هذه المسألة، فهو زعيم لا شرعية له لدى القبائل أو الليبيين”.

وتابع: “علينا أن نضع من يمتلك ثقلاً حول طاولة الحوار، بدل اختلاق شخص لا يمتلك -للأسف- إلا السيطرة على جزء من الساحل فقط”. على حد تعبيره