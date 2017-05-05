بعد تصريحاته المثيرة.. وزير النقل العراقي يعتزم إنشاء مطار مائي في السليمانية

المصدر: بغداد– إرم نيوز

يواجه وزير النقل العراقي كاظم فنجان الحمامي، موجة من الانتقادات الحادة بسبب تصريحاته المتكررة عن عزم وزارته إنشاء مطارات في عموم المدن العراقية، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالبلاد.

وفي خضم هذه الانتقادات قال الحمامي خلال زيارته مدينة السليمانية في إقليم كردستان، يوم أمس الخميس:”إن الوزارة عازمة على إنشاء مطار مائي في بحيرة دوكان بمدينة السليمانية”.

وأثارت تصريحات الوزير ردود فعل ساخرة بسبب صغر حجم البحيرة، فضلًا عن التكلفة العالية لمثل تلك المطارات التي لم تقم بإنشائها الكثير من الدول المتقدمة.

ولا تقتصر تصريحات الحمامي على المطار المائي، حيث يقول نشطاء عراقيون إنه “أعلن سابقًا الكثير من المشاريع بعضها ضرب من الخيال”.

أول مطار في التاريخ قبل 5 آلاف سنة

وأعلن الحمامي خلال إحدى زياراته لمدينة الناصرية جنوب العراق، أن “أول مطار في التاريخ أنشئ قبل 5 آلاف عام قبل الميلاد في المحافظة، وكانت الطائرات تقلع منه وتهبط فيه، وهذا المطار أنشأه السومريون، وكانت مركباتهم الفضائية تذهب إلى الكواكب الأخرى من خلاله، فضلًا عن اكتشافهم الكوكب رقم 12 “نيبرو” الذي اعترفت به وكالة ناسا ويدور كل 3600 سنة حول الشمس”.

سفينة نوح انطلقت من الناصرية

وخلال افتتاحه مطار الناصرية، الذي لم يكتمل بعد وفق المواصفات المعتمدة، قال الحمامي في كلمته: “إن أول سفينة انطلقت كانت من الناصرية، والتي بناها “سيدنا نوح” ليثير الجدل مجددًا.

شارع بـ16 جانبًا

وضمن تصريحاته المثيرة، أعلن الحمامي أيضًا “عزم وزارته بناء طريق بـ 16 جانبًا في ميناء الفاو بمحافظة البصرة، 8 جوانب للذهاب، ومثلها للإياب، ويمر هذا الطريق العملاق عبر أنفاق كبيرة تحت خور الزبير في المحافظة، ومنه إلى أوروبا ودول الجوار.!!”.

وهو ما دعا النائب في البرلمان مازن المازني، للمطالبة بإقالة الحمامي بسبب “فنجانيّاته” التي لا تنتهي “وسومرياته” التي انتهت إلى حواجز كونكريتية. فضلًا عن “افتتاحه مطار الناصرية رغم عدم اكتمال البنية التحتية الخاصة به، وعدم جاهزية القاعات والدعم الفني اللوجستي”.