“داعش” يدعو المسلمين إلى الابتعاد عن أماكن تجمعات المسيحيين في مصر

المصدر: وكالات- إرم نيوز

حذر تنظيم “داعش” المتطرف، المسلمين في مصر، من التواجد في أماكن تجمعات المسيحيين، وكذلك المصالح الحكومية، أو في منشآت الجيش والشرطة، مشيرًا إلى أنه سيواصل هجماته على مثل هذه الأهداف.

وقال (أمير جنود الخلافة في مصر) في حوار مع صحيفة النبأ الأسبوعية التي يصدرها التنظيم على تليغرام، دون أن يورد اسمه، “نحذركم ونشدد عليكم بأن تبتعدوا عن أماكن تجمعات ومصالح النصارى، وكذلك أماكن تجمعات الجيش والشرطة، وأماكن مصالح الحكومة المصرية السياسية منها والاقتصادية، وأماكن وجود رعايا دول الغرب الصليبية وانتشارهم ونحوها.. فكل هذه أهداف مشروعة لنا ويسعنا ضربها في أي وقت”.

يذكر أنه في الشهر الماضي، قتل مهاجمان انتحاريان من تنظيم “داعش” 45 شخصًا على الأقل في كنيستين بمدينتي طنطا والإسكندرية، في اثنين من أعنف الهجمات التي شهدتها مصر منذ سنوات.

وبات تنظيم “داعش”، يضع عينه على أهداف خارج قاعدته في سيناء، ما يكثف الضغوط على الحكومة المصرية، ويضع تحديات جديدة أمام أجهزة الأمن.