15 قتيلًا في اشتباكات قبلية عنيفة بمدينة سبها الليبية

قُتل 15 شخصًا وأصيب 12 آخرون في اشتباكات قبلية مسلحة اندلعت أمس الخميس في مدينة سبها الليبية.

وأوضح مصدر طبي من “مركز سبها الطبي”، أن “حصيلة ضحايا الاشتباكات التي وقعت ظهر الخميس، ارتفعت إلى 15 قتيلًا و12 مصابًا بإصابات متفاوتة الخطورة”.

وذكر شهود عيان أن “الاشتباكات التي دارت بشارع الأربعين بمدينة سبها الجنوبية استعملت فيها جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وهي مستمرة”.

وحاول بعض شيوخ وأعيان قبائل ورفلة والمقارحة التدخل لفض الاشتباكات، إلا أن المفاوضات لا تزال جارية بالتزامن مع استمرار الاشتباكات.

وتشترط ميليشيات “أولاد سليمان” خروج عائلات المحاميد من مساكنها بعمارات حي 80 لإيقاف هجومها المسلح عليها.

من جانب آخر، نشر مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الليبي، صورًا تؤكد سيطرة قوات الجيش علي عمارة “بوعشرين” والمنازل الملاصقه لها في محور الصابري.

واقتحمت قوات الجيش عمارة بوعشرين في 3 مايو/ أيار الجاري، في عملية وصفت بالنوعية، ودامت الاشتباكات ساعات طويلة.

كما سيطرت قوات الجيش على عمارة “السنفاز” وعمارة “الزمن التموينية” ومطحنة العريبي ومحطة النايلي ومعهد الزريعية في منطقة الصابري في بنغازي.

ويعد محور الصابري آخر معاقل مجلس شورى ثوار بنغازي، الذي تحصنت به قواته منذ انطلاق عملية الكرامة وزرعت الألغام بمحيطه.

وأعلنت قناة “النبأ” المحلية سقوط ثمانية من عناصر قوات الكرامة وإصابة 15 بجروح جراء انفجار لغم أرضي أثناء محاولتهم التقدم في منطقة الصابري شمال بنغازي بحسب مصدر من مجلس شورى ثوار بنغازي.