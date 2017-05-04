كوبلر يقدم خارطة طريق محددة الزمن للحل الشامل في ليبيا

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، اليوم الخميس، إن البعثة الأممية بصدد إعداد خارطة طريق ترتبط بمواعيد زمنية ملزمة للوصول إلى توافق كامل في البلاد.

وأكد كوبلر خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج أن تنفيذ مخرجات الاتفاق السياسي هو الطريق لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة.

واستقبل السراج كوبلر، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس وتناول الاجتماع تطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا.

من جانبه قال السراج إن الوقت قد حان لأن يتفق الليبيون على حل للأزمة، فالشعب عانى بما يكفي ولم يعد يحتمل المزيد من المساومات والمماطلة.

وأضاف بأن الأمر يجب أن يحسم وأن يدرك المعرقلون للاتفاق السياسي أن تعنتهم هو السبب الرئيسي لمعاناة المواطنين.