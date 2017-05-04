وزير خارجية بريطانيا يجتمع بالسراج في طرابلس الليبية (صور)

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس، إن بلاده تؤكد دعمها الكامل لفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس الليبية.

وكشف بيان صادر عن مكتب السراج، أن جونسون أكد أن زيارته والوفد المرافق له تعكس اهتمام بريطانيا البالغ بحل الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار في كامل البلاد، مشيدًا بجهود رئيس المجلس لتحقيق توافق بين الأطراف السياسية.

وعقد السراج وجونسون اجتماعًا تناولا فيه عددًا من الملفات السياسية والأمنية، إضافة إلى قضية الهجرة غير الشرعية.

ورحب السراج خلال الاجتماع، بالوفد البريطاني، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط البلدين، ومشيرًا إلى أن هناك الكثير من العمل المشترك مع بريطانيا.

واستعرض السراج العديد من مجالات التعاون المشترك، من بينها مجالات الطاقة والصحة والتعليم ومشاريع البُنى التحتية، واقترح وضع برنامج للمنح الدراسية لخريجي الجامعات والمعاهد الليبية في الجامعات والمؤسسات التعليمية البريطانية.

وأبدى وزير الخارجية البريطاني استعداد بلاده لمساعدة الليبيين للخروج من الأزمة الراهنة والمساهمة إيجابيًا بحل الاختناقات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وتعدّ هذه الزيارة الأولى لمسؤول بريطاني رفيع إلى العاصمة الليبية منذ سنوات، كما تعكس التوجه البريطاني الجديد بعد لقاء السراج بقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في العاصمة الإماراتية أبوظبي.