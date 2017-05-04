العبادي يرسل تعزيزات عسكرية إلى المناطق الحدودية مع سوريا

المصدر: بغداد - إرم نيوز

وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الخميس، بإرسال تعزيزات إلى المناطق الحدودية مع سوريا إثر هجمات متكررة لمسلحي “داعش” في الآونة الأخيرة.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة، أن “القوات الأمنية مستمرة في مطاردة عناصر داعش غرب محافظة الأنبار، مشيراً إلى أن “القائد العام للقوات المسلحة أصدر أوامر بإرسال تعزيزات لإخراج داعش من كافة مناطق الأنبار وطرده إلى حدود العراق مع سوريا”.

وأشاد العبادي بالمقاتلين العراقيين الذين تمكنوا من صد هجوم لتنظيم “داعش” يوم أمس على أحد المقرات العسكرية في منطقة “الصكار”، مضيفاً أن “القوات الأمنية أثبتت شجاعتها ووطنيتها واستطاعت أن تسكت الأبواق التي تنشر شائعات داعش والتي أسهمت في سقوط المحافظة من قبل”.

وقال “لن نسمح لداعش بأن تكرر المشهد السابق مهما حاولت”، مضيفاً “الإرهابيون سيلاقون مصيرهم المحتوم على يد قواتنا البطلة وأبناء شعبنا في المناطق المحررة”، بحسب تعبيره.

ومنح العبادي الضباط مكافأة مالية وللمراتب مكافأة مالية ورتبتين أعلى، ومنح أيضاً مراتب القوة الساندة لهم رتبة أعلى ومكافأة مالية.

ولا زالت بعض البلدات في غرب الأنبار بأيدي داعش مثل راوة وعانة والقائم الحدودية مع سوريا.