مباحثات أوروبية لإعادة اللاجئين العراقيين لبلدهم

المصدر: بغداد- إرم نيوز

كشف مسؤول في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن مباحثات تجريها الدول الأعضاء في الاتحاد، تهدف إلى إعادة اللاجئين العراقيين لبلدهم.

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالعراق باترك سيمونيت: “عقدنا اجتماعاً لدول الاتحاد الأوروبي أمس، من أجل إعادة اللاجئين العراقيين في دول الاتحاد لبلادهم”.

وأضاف سيمونيت، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، “أن العودة ستكون من خلال التشجيع على العودة الطوعية، وسنحاول تجنب الإعادة القسرية سيكون هناك تعاون مع الحكومة العراقية في هذا الأمر”.

وشهد العراق أكبر موجة نزوح في تاريخه، نتيجة سيطرة تنظيم داعش على عدد من مناطق العراق. وتقدر الإحصاءات الرسمية، أن عدد النازحين فاق أربعة ملايين.

المساعدات الأوروبية

وأعلن الاتحاد الأوروبي، عن تقديم 160 مليون يورو (172 مليون دولار) للعراق خلال العام الماضي، توزعت بين قطاعات مختلفة.

وقال سيمونيت: “إن الاتحاد يعد من أكبر المتبرعين لبغداد، وقدم مساعدات إنسانية كبيرة وسيقدم الكثير من المساعدة في مجال إعادة الاستقرار للمناطق المحررة بعد القضاء على داعش”.

ولفت سيمونيت إلى أن المساعدات للعراق، تركزت حول “إزالة الألغام وإعادة الاستقرار وتطوير التعاون الأمني مع الحكومة العراقية وتدريب الشرطة”.

وأضاف سيمونيت بشأن صرف الأموال التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للعراق،”لقد وضعنا ضمانات بشفافية صرف هذه الأموال”. ويخوض العراق حربا ضد داعش، الذي سيطر على عدد من محافظات البلاد منذ 2014.