في ساعاتها الأولى.. الانتخابات الجزائرية تشهد تجاوزات وأعمال شغب (صور)

المصدر: جلال مناد – إرم نيوز

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالجزائر، عبد الوهاب دربال، عن تسجيل خروقات شابت عملية الاقتراع في بعض مكاتب التصويت بنواحي البلاد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وقال عبد الوهاب دربال في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي “إن أعضاء هيئة اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات يعملون بجدية لتوفير أجواء شفافة لإجراء الاستحقاق التشريعي الذي يعتبر السادس منذ فتح التعددية السياسية وإنهاء فترة الحزب الواحد سنة 1989”.

وشدد رئيس “الهيئة العليا المستقلة” أن “عدد الإخطارات يتزايد مع مرور الوقت والساعات”، موضحا أن ما تم تسجيله لغاية اللحظة “لا يمس بنزاهة الموعد البرلماني، وتبقى بحسبه تجاوزات شكلية لا تؤثر في المجمل على مصداقية الاقتراع”، مستعرضًا بعض الحالات مثل عدم عثور مواطنين على أسمائهم باللوائح الانتخابية.

وتوجه الجزائريون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات وصفت بالمثيرة للجدل وشهدت تجاذبات سياسية حادة بين أحزاب المعارضة والموالاة إضافة إلى الحكومة التي وجدت نفسها في مواجهة جديدة مع حملات ساخنة لمقاطعة الانتخابات التشريعية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وشهدت بعض مكاتب التصويت في عدد من المحافظات الجزائرية أعمال شغب تسببت في تخريب مراكز اقتراع، خاصة ببلدة “سحاريج” في ولاية البويرة 80 كلم شرقي العاصمة، وأدت إلى مواجهات مع قوات الشرطة التي حاصرت مراكز التصويت ولم يتم تحديد الحصيلة النهائية بعد في انتظار نشر بيان لمديرية الأمن الوطني.

كما تدخلت وحدات أمنية لفض مناوشات عنيفة بين عدد من مراقبي الانتخابات المنتمين لأحزاب متنافسة في ولايات عنابة والطارف وسطيف والمدية والمسيلة والوادي وبسكرة بحسب مصادر محلية.