تقرير: المناطق الآمنة في سوريا قد توقف الغارات الإسرائيلية

المصدر: القدس المحتلة – إرم نيوز

أعربت إسرائيل عن قلقها تجاه اقتراح المناطق الآمنة في سوريا الذي تم الاتفاق عليه بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بدعوى أنه قد يمنع تل ابيب من مواصلة غاراتها الجوية لوقف شحنات الأسحلة الإيرانية لحزب الله.

وكشف موقع “ديبكا” الإسرائيلي في تقرير له عن المناطق الآمنة أن إسرائيل قلقة أيضًا من أن الاقتراح “ينص على نشر مراقبين إيرانيين عند حدودها في الجولان، إذ إن إحدى المناطق الآمنة المقترحة تقع في جنوب سوريا على مقربة من الحدود”.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية واستخباراتية قولها إن إسرائيل “قلقة جدًا بعد أن علمت بأن ترامب وافق على خطة بوتين، رغم أنها تنص على مشاركة إيران.”

وأضاف “أن إعلان شرق دمشق ضمن خطة المناطق الآمنة الأربع سيشكل عائقا أمام العمليات الجوية الإسرائيلية في سوريا بهدف منع إيران من إرسال شحنات أسلحة لحزب الله“.

وأشار إلى أن “مثل هذا الاتفاق سيتيح لإيران استئناف تلك الشحنات تحت حماية كاملة.”

وكشفت المصادر أن إسرائيل “أبلغت واشنطن وموسكو بأنها لن توافق أبدًا على نشر مراقبين إيرانيين عند حدودها”.

وأضافت أن إسرائيل تنظر أيضا “بعين الشك لاحتمال انتشار ضباط ومراقبين روس وأترال عند حدودها مع سوريا.”