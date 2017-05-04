بعد تعليق مشاركتها.. المعارضة السورية تعتزم العودة لمحادثات آستانة

المصدر: وكالات – إرم نيوز

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر قريب من محادثات السلام في آستانة قوله، إن المعارضة السورية المسلحة ستعود اليوم الخميس للمفاوضات.

وقال مصدر دبلوماسي في آستانة “إن وفد المعارضة لم يصل بعد إلى مكان عقد المحادثات”.

وكانت المعارضة المسلحة قالت الأربعاء إنها علقت مشاركتها في المفاوضات وطالبت بوقف القصف الذي تنفذه القوات السورية على المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتتناول مفاوضات آستانة، سبل تثبيت الهدنة الهشة التي تتعرض لخروقات متكررة، لا سيما في محافظة إدلب (شمال غرب)، أحد آخر معاقل الفصائل المقاتلة المعارضة للنظام حيث يشن الطيران السوري غارات جوية مكثفة تسببت خلال الأشهر الأخيرة بمقتل المئات.

وتُطرح على جدول أعمال المباحثات وثيقة روسية تبحث في إنشاء أربع مناطق “لتخفيف حدة التصعيد”.

وتقترح الوثيقة إنشاء المناطق في محافظة إدلب وفي شمال حمص (وسط) وفي الغوطة الشرقية قرب دمشق وفي جنوب سوريا. والهدف من ذلك هو “وضع حد فوري للعنف وتحسين الحالة الإنسانية”.

وبحسب الوثيقة، سيتم العمل في مناطق تخفيف التصعيد على ضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة وتوفير وصول إنساني سريع وآمن وتهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين.

وكان النظام السوري أعلن الأربعاء، تأييده لمقترح إقامة مناطق آمنة لتخفيف التوتر. ومن المرجح أن تقبل فصائل المعارضة بالمقترح الروسي في حال عادت إلى طاولة المفاوضات.