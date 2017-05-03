النظام السوري يعلن تأييده إقامة مناطق آمنة

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أعلن النظام السوري، أمس الأربعاء، تأييده لمقترح روسي بإقامة مناطق لتخفيف التوتر في سوريا.

وذكرت وزارة الخارجية السورية، أن “الجمهورية السورية تؤيد المبادرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر وتؤكد التزامها بنظام وقف الأعمال القتالية الموقع في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2016 بما فيه عدم قصف هذه المناطق”.

وتجرى محادثات سلام برعاية روسيا وإيران وتركيا في كازاخستان هذا الأسبوع، وقالت موسكو إنها تأمل في التفاوض اليوم الخميس، لإقامة 4 مناطق لوقف تصعيد القتال في سوريا.

وعلقت المعارضة السورية المسلحة مشاركتها في المحادثات أمس الأربعاء، وطالبت بأن تكف الحكومة عن قصف المناطق الخاضعة لسيطرتها.