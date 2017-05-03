كوبلر وميليت يرحبان بلقاء حفتر والسراج في أبوظبي

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

رحب المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، يوم الأربعاء، بلقاء قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال كوبلر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أرحب بالاجتماع المشجع بين المشير حفتر ورئيس الرئاسي السراج في الإمارات، فهو خطوة أساسية نحو تطبيق الاتفاق السياسي مع الدعم المستمر للأمم المتحدة”.

كما رحب السفير البريطاني في ليبيا بيتر ميليت باللقاء، قائلا في تغريدة له: “أرحبُ بالخطوة الإيجابية للرئـيـس السراج والمشير حفتر في أبوظبي بحـثاً عن حلول للمشاكل التي يعانيها الليبيين”.

وأعاد ميليت نشر بيان السراج الذي صدر اليوم وثمن فيه الدور الإماراتي في عقد اللقاء.