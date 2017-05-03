مصادر: قوات أمريكية خاصة تصل قاعدة “بنينا” الجوية في بنغازي

المصدر: بنغازي- إرم نيوز

ذكرت مصادر ليبية، أن قوة أمريكية خاصة تتواجد حاليًا في قاعدة “بنينا” الجوية في بنغازي شرق ليبيا.

وقالت المصادر: إن تواجد هذه القوة يعكس تحولًا في السياسة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب تجاه قوات قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

يذكر أن حفتر توصل، أمس الثلاثاء، إلى اتفاق مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، في لقاء جمعهما بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وينص الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ سريان هذا الاتفاق، بالإضافة إلى إجراء إعادة هيكلة للجيش وإخضاع أفراده للتدريب والتطوير.