اتفاق حفتر والسراج في الإمارات يدفع جيران ليبيا للبحث عن حل شامل في المنطقة

المصدر: جلال مناد - إرم نيوز

يعقد وزراء خارجية ما يسمى “دول جوار ليبيا”، اجتماعًا مهما يومي 7 و 8 مايو/ أيار الجاري، في الجزائر العاصمة، بعدما هيّأت دولة الإمارات أرضية خصبة للحوار السياسي بين قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي الانتقالي فايز السراج.

وقال المبعوث العربي الخاص إلى ليبيا، صلاح الدين الجمالي، اليوم الأربعاء، إن “وزراء خارجية دول الجوار سيبحثون في الجزائر إيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية ومسألة تأمين المنطقة التي أصبحت تهدد حتى دول الجوار”.

ولم يوضح الجمالي تاريخ قمة رؤساء الدول الثلاث حول الملف الليبي بعدما تم إرجاؤها عدة مرات لأسباب لم يفصح عنها، مشيرًا إلى أن الحل سياسي في ليبيا لا بد أن يتمحور حول تأمين المنطقة”.

ويتزامن اجتماع آلية جوار ليبيا بالجزائر مع توصل قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج لاتفاق وصف بالمهم في أبوظبي وفيه تم التأكيد على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد 6 شهور من سريانه.

وقدم لقاء أبوظبي، الذي أنهى قطيعة طويلة بين الزعيمين حفتر والسراج، دفعة قوية لدول جوار ليبيا التي أطلقت منذ شهور عديدة مساع لتقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة المشتعلة منذ سقوط حكم العقيد الراحل معمر القذافي في 2011.

ورأى مراقبون أن اتفاق حفتر والسراج يكرس لخطوة إيجابية تدعو إلى التفاؤل بالتوصل إلى حل سياسي ينهي وضع الاضطراب الأمني والتناحر السياسي في البلاد.

من جهته، قال وزير شؤون أفريقيا والعالم العربي بالجزائر عبد القادر مساهل، لـ “إرم نيوز” إن هدف الاجتماع القادم لدول الجوار يهدف إلى التوصل لحل سياسي توافقي وإرساء مؤسسات قوية وجيش موحد ومصالح أمن ودولة مستقر.

وذكر مساهل أن الاجتماع الذي يعقد برعاية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية يتطرق إلى مجمل التهديدات التي تواجه المنطقة بما في ذلك تنامي نشاطات الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

وأوضح مساهل أن الحكومة الجزائرية تدعم كل جهد لتبديد الخلافات بين الفرقاء الليبين، في سياق أن “الحل لا يجب أن يكون عسكريًا بل سياسيًا، يضاف إلى ذلك دعم المصالحة الوطنية وجمع الخصوم على طاولة الحوار”.

واحتضنت الجزائر، خلال شهر مايو/أيار من العام 2014 ، الدورة الأولى لآلية دول جوار ليبيا على هامش انعقاد الندوة الوزارية لدول عدم الانحياز وفيها تم التأكيد على أهمية اختيار حل سياسي باعتباره “الضامن الوحيد لوحدة وسيادة ليبيا وتلاحم شعبها”.