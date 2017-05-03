اجتماع طارئ لمندوبي الجامعة العربية لمناقشة أوضاع الأسرى الفلسطينيين‎

المصدر: وكالات- إرم نيوز

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اجتماعًا طارئًا غدًا الخميس، للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون إسرائيل، ومناقشة أوضاعهم.

وقال سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية جمال الشوبكي: إنه تقرر عقد اجتماع لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين “في دورة طارئة غدًا الخميس” بناء على طلب من بلاده.

وأضاف الشوبكي، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء، أنه تقدم بطلب خلال اجتماع تنسيقي عقده المندوبون الدائمون للدول الأعضاء في الجامعة العربية، أيدته الدول العربية. موضحًا أن الاجتماع سيناقش الأوضاع المتصاعدة والخطيرة للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ17 على التوالي.

وأشار إلى أن الجامعة العربية ستُنظم، عقب انتهاء الاجتماع غدًا، وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين بمشاركة الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، ومندوبي الدول العربية بالجامعة.

وقالت الجامعة العربية، في بيان لها، أمس الثلاثاء: إن الوقفة التضامنية سيشارك فيها “المندوبون الدائمون للدول العربية الأعضاء في الجامعة، والعديد من الشخصيات السياسية والإعلامية، وموظفو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية”.

ودعت الجامعة العربية، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل بشكل فوري وفعال للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لإجبارها على احترام القوانين الدولية، خاصة ما يتعلق منها بحقوق الأسرى.

ومنذ 17 أبريل/نيسان الماضي، بدأ مئات المعتقلين الفلسطينيين، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام؛ للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية.

ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002.

وتعتقل إسرائيل نحو 6 آلاف و500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجنًا ومركز توقيف، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.