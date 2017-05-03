السراج يثمّن دور الإمارات في إنجاح لقائه مع حفتر

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

ثمّن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الأربعاء، دور الإمارات في عقد اللقاء الذي جمعه بقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في العاصمة أبوظبي أمس الثلاثاء.

وقال السراج في بيان له “إنه تلبية لدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، فقد عقد والمشير خليفة حفتر لقاء في أبوظبي سعيا لتحقيق تسوية سلمية للأزمة الليبية وعزمًا على تهيئة الظروف للوصول إلى حل للأزمة الراهنة وحرصا على سيادة الشعب الليبي وسلامة ووحدة أراضيه”.

واستعرض السراج ما تم التأكيد عليه من القضايا خلال اللقاء، أبرزها الدعوة إلى حوار مجتمعي موسع لترسيخ الثوابت الوطنية وتأصيل فكرة بناء الدولة الديمقراطية المدنية، والعمل على التسريع في الاستحقاق الدستوري لتجاوز المرحلة الانتقالية الحالية في اسرع وقت ممكن، كما شدد اللقاء على ضرورة عودة المهجرين والنازحين وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، ولم شمل الوطن وتوحيد مؤسسات الدولة في إطار الشرعية والقانون والحفاظ على مبادئ ثورة السابع عشر من فبراير، بجانب السعي لإيجاد حلول على المدى القريب والمتوسط للمشاكل الاقتصادية والمالية، التى يعاني منها المواطن والبدء في مشاريع إعادة الإعمار في المدن والمناطق كافة.

وقال السراج، إن اللقاء تناول أهمية وضع استراتيجية متكاملة لتطوير وبناء الجيش الليبي الموحد وفق أحدث المعايير، والتأكيد على انضواء المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية، وتوحيد القدرات والإمكانيات للقضاء على المجموعات “الإرهابية”، بحسب ما ورد في الاتفاق السياسي الليبي.

وتابع، كما بحث اللقاء تهدئة الأوضاع في الجنوب الليبي ونزع فتيل الأزمة من أجل لمّ شمل كل الليبيين، والتأكيد على اتخاذ كل التدابير التى تضمن التداول السلمي للسلطة وانتهاج مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد في هيئات ومؤسسات الدولة.

وثمن السراج دور كل الدول التي وصفها بـ “الشقيقة والصديقة” خاصة دول الجوار مصر والجزائر وتونس، التى أسهمت في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية الليبية، مؤكدًا على الالتزام بجهود بعثة الأمم المتحدة وأمينها العام لتسهيل تنفيذ الاتفاق السياسي، مشيدا بجهود الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي لدعم ليبيا.