وفاة عضو البرلمان العراقي السابق عدنان الدليمي

المصدر: أربيل - إرم نيوز

توفى عضو البرلمان العراقي السابق ورئيس جبهة التوافق السنية ورئيس ديوان الوقف السني السابق، عدنان الدليمي، اليوم الأربعاء، عن 85 عاما في أحد مستشفيات محافظة أربيل شمالي العراق إثر تدهور حالته الصحية.

وقال الشيخ عبد الرزاق الشمري، أحد أقرباء الدليمي إن “عدنان الدليمي توفى صباح اليوم بأحد مستشفيات محافظة أربيل التي دخلها إثر تدهور حالته الصحية نتيجة مضاعفات أمراض يعاني منها منذ وقت طويل”.

والدليمي، الذي كان يسكن غرب بغداد، ترك العراق العام 2007 عندما كان عضوا في البرلمان واستقر في الأردن بعد صدور مذكرة اعتقال من القضاء العراقي بحقه بتهمة دعم الإرهاب أثناء تولي نوري المالكي (نائب رئيس الجمهورية الحالي) رئاسة الحكومة.

وولد الدليمي في محافظة الأنبار العام 1932م، وهو استاذ جامعي في كلية الآداب بجامعة بغداد، عرف بمواقفه المناهضة للتدخل الإيراني في العراق.