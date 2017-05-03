50 من قادة المعتقلين الفلسطينيين بسجون الاحتلال ينضمون للإضراب عن الطعام

المصدر: غزة - إرم نيوز

أعلنت لجنة “الأسرى”، التابعة للقوى الوطنية والإسلامية، في قطاع غزة، عن انضمام 50 معتقلاً من قادة الفصائل، بينهم قادة في حركات حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، للإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه معتقلو حركة “فتح”، منذ 17 من الشهر الماضي.

وقال مدير مكتب “إعلام الأسرى”، في حركة حماس، عبد الرحمن شديد، خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، في ساحة “السرايا”، غرب مدينة غزة: “سينضم في صباح يوم غد (الخميس) 50 أسيرًا قياديًا من حركة حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية”.

وبدأ مئات المعتقلين الفلسطينيين، من حركة “فتح”، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منذ 17 أبريل/ نيسان الجاري، إضرابا مفتوحاً عن الطعام، للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، المعتقل منذ 2002.

وتعتقل دولة الاحتلال الإسرائيلي نحو 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية. ‎