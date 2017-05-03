نواب إيرانيون: حماس غبية وخانت فلسطين

المصدر: طهران - إرم نيوز

اعتبر نواب في البرلمان الإيراني، أن التغييرات السياسية في المواقف التي أعلنت عنها حركة حماس، عبر وثيقة المبادئ والسياسات العامة الجديدة، تعتبر “خيانة لطموحات الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة”.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان، حسين نقوي حسيني، اليوم الأربعاء، إن “حركة حماس خانت الطموحات الفلسطينية بعد قبولها بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967″، معتبراً أن “حماس ارتمت في أحضان الولايات المتحدة”.

وأشار النائب الإيراني إلى أنه “بعد عقود من المقاومة وتقديم الكثير من الشهداء في طريق مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، قامت حركة حماس بانتكاسة خطيرة”، لافتا إلى أن “موقف الحركة يكشف عن غباء هذه المنظمة التي كانت ترفع السلاح بوجه الصهاينة”.

ورأى حسيني أنه “على الرغم من إعلان حماس عن عدم اعترافها بإسرائيل، إلا أنها في واقع الأمر وافقت ضمنياً على نقل عاصمة الاحتلال من تل أبيب إلى القدس”.

انشقاقات وانقسامات

بدوره، قال النائب محمد جواد أبطحي، إن “تغيير ميثاق حماس وفقا لتطورات الأحداث في الشرق الأوسط وخاصة في الأراضي الفلسطينية، ليس شيئاً غريباً” ورجح أن “تشهد صفوف حركة حماس انشقاقات واسعة في الأيام المقبلة”.

ووافقت توقعات عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني محمد جواد جمالي، زميله النائب أبطحي، بقوله إن “حركة حماس ستشهد انقسامات واسعة”.

نفوذ إسرائيلي

وقال النائب جمالي في تصريح لموقع البرلمان الإيراني “خانه ملت”، إن “حركة حماس سوف تتعرض لحالات الانشقاق التي تعرضت لها حركة فتح في السنوات الماضية”، معتبراً أن “الموقف الأخير لحماس يؤكد نفوذ إسرائيل داخل قيادة هذه الحركة”.

وذكر النائب الإيراني أنه “كما تغلل الكيان الصهيوني في حركة فتح وأجبرها على الانشقاق، كذلك الحال بالنسبة لحركة حماس بعد موقفها ووثيقتها الأخيرة التي كشفت عنها مؤخرا”.

وأردف جمالي أن “إيران ترى أن وثيقة المبادئ والسياسات العامة لحركة حماس، تكشف عن وجود نفوذ إسرائيلي داخل الحركة وقادتها”، مشيراً إلى أن “طهران ستعمل على تحليل سلوك حماس ومراجعة موقفها من الأصول الفكرية في جماعة الإخوان المسلمين”.

وأفاد النائب الإيراني بأن “موقف حركة حماس مؤسف للغاية”، زاعماً أن الحركة “أصبحت تحت تأثير دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً بعد موقفها الذي اتخذته منذ بداية الأزمة السورية”.

وأضاف جمالي “حماس ابتعدت عن إيران كثيراً، وسنراجع مواقفها تجاه التطورات الحاصلة”، مؤكداً بدوره على أن “الحركة ستشهد انشقاقات واسعة وستبدأ انتفاضة فلسطينية ثالثة”.