ميركل تعلن من موسكو تأييد إقامة مناطق آمنة في سوريا

المصدر: موسكو- إرم نيوز

أعلنت المستشارة الألمانية، الثلاثاء، تأييدها إقامة مناطق آمنة في سوريا خالية من القتال وذلك لحماية المدنيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد محادثاتهما في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود(جنوب).

ونقلت إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله) عن ميركل قولها “أعتقد أن منهج إقامة مناطق آمنة يستحق المتابعة والتطوير”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن بلادها “مستعدة لفعل كل شيء لدعم وقف إطلاق النار في سوريا”.

من جانبه، دعا بوتين إلى تثبيت وقف إطلاق النار “الهش” في سوريا فيما تنطلق جولة مفاوضات سلام جديدة بين وفدي النظام السوري والمعارضة في أستانا يوم غد الأربعاء.

وقال بوتين: “نعتبر أن هذا الوضع (وقف إطلاق النار) يجب أن يتعزز وهذا بالتحديد ما سيعمل عليه ممثلونا غدا واليوم التالي في أستانا إلى جانب أطراف النزاع السوري”، بحسب الإذاعة ذاتها.

والثلاثاء، عقدت الدول الضامنة لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، لقاءات “فنية” ثنائية على مستوى الخبراء بالعاصمة الكازاخية؛ قبيل يوم واحد من محادثات “أستانة 4″، التي تنطلق غدًا الأربعاء، وتستمر ليومين.