تتويجًا للقاء أبوظبي.. حفتر والسراج يتفقان على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

اتفق القائد العام للقوات المسلحة الليبيبة المشير خليفة حفتر مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد 6 أشهر من سريان الاتفاق الذي تم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الثلاثاء.

وذكرت “قناة ليبيا 218” الإخبارية أن حفتر والسراج اتفقا على معظم النقاط الخلافية، وأبرزها طرح إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي سياسيًا، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي.

واتفق الجانبان أيضًا، بحسب مصادر القناة، على التوافق على تكوين جيش ليبي موحد يخضع أفراده لعملية تطوير وتدريب شاملة، مشددة على أنه تم الاتفاق على عدم السماح بالتدخل الأجنبي في الشأن الليبي والتأكيد على وحدة ليبيا وجهود مكافحة الإرهاب.

وأضافت المصادر أن السراج وحفتر اتفقا أيضًا على أن تتشكل حكومة منفصلة ومستقلة عن رئاسي الوفاق، في حين تم الاتفاق أيضًا على احترام أحكام القضاء، كما جرى التوافق أيضًا على معالجة قضية المهجرين والنازحين وكذلك حل أزمة الجنوب”.

وسيعقد الجانبان مزيدًا من اللقاءات خلال الفترة المقبلة على أن يتم إصدار بيان رسمي لاحقًا لتوضيح كافة البنود المتعلقة بالاتفاق المبرم بين السراج وحفتر.