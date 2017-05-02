بوتين يريد إجراء تحقيق نزيه في هجوم خان شيخون بسوريا‎

المصدر: موسكو – إرم نيوز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تدين أي استخدام للأسلحة الكيماوية وتريد إجراء تحقيق كامل ونزيه في هجوم بالغاز السام في مدينة خان شيخون بسوريا الشهر الماضي.

وأضاف بوتين، في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود، “أنه يجب الوصول إلى المذنبين ومعاقبتهم. لكن لا يمكن فعل هذا قبل تحقيق نزيه”.

وأشار، إلى أنه “لا يمكن التوصل لحل في سوريا إلا عبر الوسائل السلمية وتحت إشراف الأمم المتحدة”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.