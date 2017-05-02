حفتر والسراج وجهًا لوجه في أبوظبي (صورة)

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

التقى قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإماراتية، بدعوة من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجاء اللقاء بين السراج وحفتر -اللذين وصلا أبوظبي أمس الاثنين- بعد جهود ووساطات مكثفة قادتها الدبلوماسية الإماراتية، والتي جرت خلال الأيام الماضية على أعلى المستويات.

وأشارت مصادر مطلعة على اللقاء، لـ إرم نيوز، إلى أن أجواء الاجتماع “إيجابية”.

وتعذر في وقت سابق عقد اجتماع بين الطرفين في القاهرة بعد امتناع حفتر.

وكانت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية نقلت الأحد الماضي، عن حمد البنداق، العضو في مجلس النواب الليبي، قوله إن “اجتماعًا مرتقبًا سيجمع القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج في العاصمة الإماراتية أبوظبي”.

ورأى البنداق أن هذا اللقاء يشير إلى “قرب انتهاء الأزمة الليبية، ووضع الحلول لها بما يضمن استقرار الأوضاع في البلاد”.

يذكر أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، التقى مؤخرًا في العاصمة الإيطالية روما، رئيس المجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق الوطني عبدالرحمن السويحلي، في خطوة مفاجئة تشير إلى وجود جهود جديدة لتسوية الأزمة الليبية.